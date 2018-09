Grapperhaus naar rechter om cao-acties politie te dwarsbomen

De bonden hebben agenten opgeroepen om vanaf vrijdag alleen uit te rukken bij grote nood en het andere werk neer te leggen. Dit zou betekenen dat melders van bijvoorbeeld burenruzies in de steek worden gelaten. Ook festivals en evenementen worden de dupe.

Minister Grapperhaus vreest dat de openbare orde en veiligheid van zowel burgers als agenten in het geding komt. „De bonden hebben het verzoek gekregen om de acties aan te passen of af te blazen”, legt zijn woordvoerder uit. „De minister heeft alle begrip voor de acties, maar hier is sprake van een veiligheidsrisico.”

Aanleiding voor de acties is een slepend cao-conflict tussen de vakbonden en anderzijds de minister en politieleiding. Ze eisen een lagere werkdruk en meer salaris. Terwijl de onderhandelingen nog lopen willen de bonden komend weekend ’de heftigste acties ooit’ organiseren.

