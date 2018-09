Voormalige militairen Schaarsbergen vervolgd

Justitie wil zelf nog niet reageren. Het openbaar ministerie zegt morgen met een persverklaring te komen. Bij het onderzoek betrokkenen zijn vandaag al geïnformeerd over het vervolgingsbesluit. Het OM had negen oud-leden van het legeronderdeel uit Schaarsbergen in beeld.

Vier van hen gaan dus vrijuit. Onder hen zou de oud-militair zijn die werd beschuldigd van het zogeheten vinger in de kont-incident. Dit gebeurde in het kader van een ontgroening. Volgens het slachtoffer was er sprake van verkrachting.

De raadsman van de beschuldigde Michael Ruperti trok de toedracht van dit incident twee weken terug in twijfel. Op een van het incident gemaakt filmpje zou volgens hem zichtbaar zijn dat het slachtoffer het spel meespeelde en zelfs vroeg de vinger in zijn achterste te steken.

De negen oorspronkelijke verdachten deden vorige maand op hun beurt aangifte van smaad, laster en het doen van valse aangifte. Het OM wilde oorspronkelijk geen zaak maken van het Schaarsbergen-dossier. Justitie vond het aan Defensie de affaire intern af te doen.