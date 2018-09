Trucker gestolen dure lading Schiphol opgepakt

De vrachtwagen werd later uitgebrand teruggevonden

AMSTERDAM - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag een 42-jarige vrachtwagenchauffeur aangehouden die verdachte is in het onderzoek naar de diefstal van elektronica met een waarde van ruim 5 miljoen euro uit zijn voertuig. De Amsterdamse chauffeur had eerder gezegd dat hij half augustus op Schiphol was beroofd van de dure lading.