Orbán de gebeten hond

Hoe breed de steun precies is onder de verschillende EVP’ers zal vandaag blijken als het Europees Parlement stemt over het rapport van Europarlementariër Sargentini (GroenLinks). Zij concludeert dat in Hongarije de rechtsstaat onder druk staat en Europese waarden worden geschonden. Als tweederde van de parlementariërs met haar conclusies instemt dan is haar rapport aangenomen.

Dat zou revolutionair zijn, want nog nooit eerder vroeg het Parlement om actie tegen één van de eigen lidstaten. De lidstaten zal gevraagd worden de zogenoemde artikel 7 procedure op te starten. Dit betekent dat een land in feite buitenspel wordt gezet, het kan z’n stemrecht binnen de EU verliezen.

Belangrijker is echter het politieke signaal aan de notoire dwarsligger: tot hier en niet verder. Lidstaten die willens en wetens lid zijn geworden van de EU kunnen niet naar eigen inzicht morrelen aan de basis van de democratische rechtsstaat, vindt de overgrote meerderheid van de parlementariërs.

In Hongarije staat bijvoorbeeld de rechterlijke macht onder druk en is het laatste onafhankelijke tv-station afgelopen zomer overgenomen door een vriend van premier Orbán. Hulporganisaties wordt het werken onmogelijk gemaakt, migranten aan hun lot overgelaten.

De opstelling van de EVP is cruciaal. Orbáns Fidesz-partij maakt deel uit van de EVP-fractie, net als het CDA. Tot nog toe werd Orbán de hand boven het hoofd gehouden door de in Europa machtige christendemocraten, onder wie bijvoorbeeld Commissie-voorzitter Juncker en bondskanselier Merkel.

Het CDA zal Sargentini’s rapport sowieso steunen. Maar ook EVP-leider Manfred Weber, die na de Europese verkiezingen van volgend jaar mei de opvolger van Juncker wil worden, was dinsdag uitgesproken kritisch. Hij maakte duidelijk dat bijvoorbeeld het dwarsbomen van de door de Amerikaanse miljardair gestichte Central European University onacceptabel is.

Ook over de Hongaarse weigering om ook maar iets te doen voor (moslim)migranten is heel slecht gevallen. In Sargentini’s rapport staat dat asielzoekers voldoende eten wordt ontzegd, in de hoop dat ze uit ellende besluiten te vertrekken.

Weber liet doorschemeren dat zijn fractie het rapport daarom waarschijnlijk zal steunen. De EVP kwam ‘s avonds nog in besloten zitting bijeen om te praten over hun finale oordeel.

Orbán was speciaal naar Straatsburg gekomen om zich te verdedigen tegen alle beschuldigingen aan zijn adres en wuifde alle kritiek weg. In een bij vlagen emotioneel debat noemde hij de opstelling van het Europees Parlement “een klap in het gezicht” van Hongarije. “Dit rapport beledigt Hongarije en de Hongaarse trots”, zei hij. “Jullie willen een land zijn stemrecht ontzeggen”, aldus de boze Hongaarse leider. “Ieder land heeft zelf recht om beslissingen te nemen.”

Maar met deze laatste stelling zijn de meeste Europese politici het niet onverkort eens: bij een EU-lidmaatschap horen lusten, maar ook lasten. Er zijn rechten waar ook een democratisch gekozen regering niet zomaar kan morrelen, was de boodschap. “Een regering die met zo’n meerderheid is gekozen heeft een verantwoordelijkheid naar haar héle bevolking toe”, vond Sargentini.