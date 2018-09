Kabinet passeerde adviseur bij hulp Syrië

Dat melden Trouw en Nieuwsuur. De extern volkenrechtelijk adviseur is juist aangesteld om advies te geven „over belangrijke kwesties van buitenlands beleid waarbij volkenrechtelijke aspecten in het geding zijn.”

Tussen 2015 en 2018 ontvingen volgens het kabinet 22 gematigde gewapende groepen in Syrië hulp. Dat ging niet om wapens, maar om zaken als voertuigen, uniformen, telefoons en tenten. De externe volkenrechtelijke adviseur André Nollkaemper zegt nu tegen Nieuwsuur en Trouw dat „het leveren van dergelijke goederen volkenrechtelijk problematisch is. Want je mengt je op deze manier in een strijd tegen een soevereine staat.”

Geen verplichting

Het kabinet is trouwens niet verplicht om hem om advies te vragen. Hij kan ook uit eigen beweging advies geven.

De instelling van de functie in 2011 was een voortvloeisel uit het onderzoek van de commissie onder leiding van Willibrord Davids naar de Nederlandse politieke steun aan de inval in Irak in 2003. Volgens Davids ontbrak hier de juridische basis voor. De externe volkenrechtelijke adviseur moest dit soort situaties in de toekomst voorkomen.

Verbazing

Davids laat in een schriftelijke verklaring aan Nieuwsuur en Trouw weten dat hij verbaasd is dat het kabinet niet naar de externe volkenrechtelijke adviseur is gestapt. Hij vraagt zich ook af of de steun aan de rebellengroepen ,,volkenrechtelijk is geoorloofd".