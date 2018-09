’Passagiers vierde toestel 9/11 vochten tot bittere einde’

Die dag boorden vliegtuigkapers zich met vliegtuigen in het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel, op weg naar de Amerikaanse hoofdstad, crashte bij het plaatsje Shanksville, nadat inzittenden de kapers hadden overmeesterd.

Dat was het moment waarop de Verenigde Staten ’terugvochten’ tegen terrorisme, hield Trump zijn toehoorders in de staat Pennsylvania voor. „Ze vochten tot het bittere einde. En ze stopten de krachten van het kwaad en versloegen dit slechte, verschrikkelijke en kwaadaardige plan.”

Ook stond Trump stil bij de offers die sindsdien zijn gebracht in de strijd tegen het terrorisme. Volgens hem hebben 5,5 miljoen mensen dienst genomen in de strijdkrachten. Meer dan 7000 „ stierven om het gevaar van radicaal islamitisch terrorisme een halt toe te roepen.”

Vicepresident Mike Pence woonde dinsdag een herdenkingsdienst bij het Pentagon bij.