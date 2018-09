Massale betoging separatisten in Barcelona

Ze hebben behalve Catalaanse vlaggen ook spandoeken bij zich waarop de onafhankelijkheid en vrijlating van gevangen separatistische leiders wordt geëist. Volgens een afdeling van de plaatselijke politie zijn er dinsdag bijna een miljoen mensen op de been.

De regio verkeert in een politieke crisis door een illegaal referendum vorig jaar over onafhankelijkheid. De toenmalige regionale regering van de separatist Carles Puigdemont liet het houden en claimde onafhankelijkheid. In de door separatisten georganiseerde stembusgang bracht ruim 40 procent van de kiesgerechtigde Catalanen een stem uit, voornamelijk separatisten.

Het veroorzaakte een politieke impasse en berokkende de regio grote economische schade. De centrale regering in Madrid greep 28 oktober vorig jaar in. Puigdemont en een reeks Catalaanse bewindslieden vluchtten het land uit. Een aantal ex-bewindslieden zit vast. Sinds mei heeft Catalonië weer een regioregering met de uiterst radicale separatist Quim Torra aan het hoofd. Hij werd met 66 stemmen voor en 65 tegen tot premier gekozen door het regioparlement.