Amsterdam - De kosten van de zorg blijven oplopen en dat gaan we nu ook in de portemonnee voelen. De zorgverzekering wordt in 2019 ruim tien euro per maand duurder, schat het ministerie van Volksgezondheid in de stukken die met Prinsjesdag gepresenteerd worden. Dat is 9,5% meer betalen.