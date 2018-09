Ook Washington maakt zich op voor Florence

„We bereiden is natuurlijk voor op de komst van orkaan Florence”, zei burgemeester Muriel Bowser tijdens een persconferentie met leiders van politie, brandweer, ov en publieke werken. De noodtoestand is met onmiddellijke ingang van kracht. In januari 2016 was dat ook al eens het geval in verband met een zware sneeuwstorm.

Meteorologen verwachten dat de hoofdstad vooral te maken gaat krijgen met heel veel regen, gedurende drie of vier dagen. De maatregelen zijn vooral daarop gericht. Goten op straat worden grondig schoongemaakt. Medewerkers zullen paraat staan voor als er tijdens de storm afvoeren verstoppen.

Ten aanzien van het openbaar vervoer worden ook maatregelen genomen. De verwachting is dat al het verkeer gewoon kan blijven doorgaan. Wel zijn pompen, zandzakken en generatoren voorhanden om in te zetten. Elektriciteitsmaatschappij Pepco houdt monteurs achter de hand voor als er storingen ontstaan.

Bewoners krijgen het advies tijdig hun medicijnen in huis te halen net als zaklampen en batterijen.