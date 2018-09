Kersverse moeder vestigt hoop op minister Blok

„We krijgen teleurstelling op teleurstelling te verwerken”, aldus de kersverse oma. Zij hebben weliswaar sinds een paar dagen een noodpaspoort voor de kleine Yassin, maar daarin moet een uitreisstempel van de Egyptische autoriteiten komen. Daarvoor is een geboorteakte nodig. „Die kan pas worden verkrijgen als de vader wordt geregistreerd, maar wij weten niet wie dat is.”

Hun advocaat probeert nu allerlei wegen te bedenken, maar Sylvia heeft vooral haar hoop gevestigd op minister Blok (Buitenlandse Zaken). „Hij is de enige die druk kan uitoefenen op de autoriteiten hier.”

Ondertussen probeert het drietal er het beste van te maken, maar dat valt niet mee. Door de hitte slijten zij de dagen veelal op hun hotelkamer in het Aladdin Beach Resort. „We gaan om beurten naar het restaurant en ’s avonds drinken we nog een borrel in de lobby, maar dat is het wel.”

Sylvia en haar gezin komen al jarenlang in Hurghada. Dochter Britt was begin juni al naar de badplaats aan de Rode Zee gereisd, waar zij veel vrienden heeft. De liefde voor Egypte is een van de redenen dat ze haar kind Yassin (’rijk ’ in het Arabisch) heeft genoemd. Een naam die mogelijk de nodige argwaan opwekt bij de Egyptische autoriteiten. „Het is misschien geen handige naam, maar het was de keuze van Britt. Zij voelt zich rijk.”

Ook Sylvia is intens blij met de baby, maar was wel in shock toen haar dochter twee weken geleden vanuit Egypte een bericht stuurde dat ze was bevallen. Britt wist al die tijd niet dat ze zwanger was en dacht aanvankelijk dat ze simpele buikkrampen had. Maar kort daarna zette de Rotterdamse eigenhandig op een hotelkamer in Egypte een baby op de wereld. Sylvia vloog direct naar Hurghada, waar ze kort daarvoor ook al was geweest.

Hygiëne

De populaire badplaats was de afgelopen weken verschillende keren negatief in het nieuws. Een Brits echtpaar overleed vorige maand onverwachts in hun hotelkamer. De doodsoorzaak is nog altijd niet bekend, maar onderzoek wees uit dat er hoge concentraties E-coli en staphylococcus in het hotel aanwezig waren. Andere gasten waren ook ziek geworden en klaagden over rauwe kip en vieze glazen.

In het Britse Birmingham vecht een jongen van 7 momenteel voor zijn leven, nadat hij waarschijnlijk een salmonellabesmetting had opgelopen in een luxehotel in Hurghada. Hij verblijft al enkele weken op de intensive care. Sylvia: „De hygiëne is hier beduidend minder, maar wij hebben in al die jaren nog nooit buikloop gehad. Ik hoop niet dat we er dat ook nog bij krijgen.”

