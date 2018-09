Oostenrijkse journalist in Turkije opgepakt

De arrestatie is bekendgemaakt door werkgevers van Zirngast en het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er een Oostenrijker in Turkije is opgepakt. „Onze ambassade in Ankara staat al in contact met de familie en de Turkse autoriteiten.”

Het linkse tijdschrift re:volt bracht het nieuws van de arrestatie als eerste. „Vanochtend om 5 uur is onze kameraad en auteur Max Zirngast samen met andere mensen in Ankara gearresteerd door het anti-terreurdepartement”, aldus het blad. „Aanklacht, natuurlijk: Terreur!!!”