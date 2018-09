Oproep: Ook vreemde klachten Airbnb?

Ook in Amsterdam tieren de Airbnb-adresjes welig. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Het zal je maar gebeuren. Een stel dat in Toronto een Airbnb had geboekt, kwam erachter dat in de slaapkamer een ‘spycam’ was verstopt in de wekkerradio. Gelukkig ontdekten ze het op tijd. Deze host is door Airbnb gelijk verwijderd.