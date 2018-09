Claim beschuldigde militairen bij Defensie

Ruperti staat in de zaak van de kazerne in Schaarsbergen zes van de tien militairen bij tegen wie beschuldigingen zijn geuit. Eerder dinsdag liet Ruperti weten dat het Openbaar Ministerie de zaak tegen vijf militairen heeft geseponeerd. Vijf anderen worden volgens hem wel vervolgd, maar volgens de advocaat niet voor seksueel misbruik of verkrachting. Het OM heeft dat niet bevestigd.

Ruperti laat weten dat hij namens zijn cliënten een vergoeding gaat claimen bij Defensie omdat het ministerie na het lezen van een concept-artikel van de Volkskrant over de kwestie een reactie had gegeven aan de krant zonder eerst contact op te nemen met de militairen die van wangedrag waren beschuldigd. „ Dat had wel gemoeten. Want mijn cliënten hebben forse schade opgelopen. Ook in materiële zin. Een van hen kon bijvoorbeeld bij het solliciteren geen verklaring van goed gedrag overdragen.”

Ruperti kon nog niet zeggen hoeveel geld zijn cliënten gaan eisen, maar hij voegde eraan toe dat het om ,,forse bedragen'' zal gaan.

Eerder had de advocaat al namens drie beschuldigde militairen een klacht ingediend tegen staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Het drietal vindt dat de bewindsvrouw openlijk had gekozen voor de personen die de beschuldigingen hadden geuit, terwijl het onderzoek nog gaande was. De klacht is ingediend bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Verder deed Ruperti eerder namens een groepje beschuldigde militairen aangifte tegen de personen die met de verhalen over het wangedrag in Schaarsbergen naar buiten waren gekomen. Het gaat om een aangifte wegens onder meer smaad en laster.