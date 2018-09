’Ben ik racistisch bezig?’

Visagiste Annemieke Tip wilde voor de Make-up Award 2018 iets ’met schaduwwerking’ Ⓒ Michel van Bergen

Hoofddorp - Make-up artieste Annemieke Tip (42) uit Hoofddorp wordt bedreigd omdat zij zich in haar werk schuldig zou maken aan ’racisme’. Maar ze is zich van geen kwaad bewust. „Ik weet niet wat me overkomt. Dit maakt me enorm onzeker.”