Na 45 jaar zonder penis heeft man eindelijk seks...

Het resultaat is volgens Andrew fantastisch, zo laat hij aan The Sun weten: „Hij is gróót, belachelijk.” Zijn vriendin Fedra (28) stemt in: „Inderdaad. Hij is groot.”

Andrew werd geboren met een aandoening die maar 1 op de 20 miljoen mannen treft. Nog geen tien jaar geleden kwam hij erachter dat de medische wetenschap hem mogelijk alsnog aan een mannelijk geslachtsdeel zou kunnen helpen, maar pas afgelopen juni ging hij onder het mes.

Wat volgde was een extreem pijnlijke periode, waarin hij onder meer een 10 dagen lange erectie moest zien te verduren, gevolgd door een verbod op seks van zes weken, hetgeen voor Andrew - die stond te trappelen om zijn vriendin voor het eerst te beminnen - vooral mentaal zwaar was.

De eerste sessie van de twee - volgens The Sun een stoeipartij van een halfuurtje - was amazing, ook volgens Fedra. Het was weliswaar Andrews ontmaagding, maar „hij wist wel wat hij deed.”

Het koppel is in de zevende hemel en hoopt nu voorzichtig op een kindje. Daarvoor moet nog wel Andrews vruchtbaarheid worden getest.