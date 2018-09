Eczeem flink in opmars

Te veel wassen is niet altijd goed. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

UTRECHT - De huid van steeds meer Nederlanders is aangetast door chronisch eczeem en/of de ’schilferziekte’ psoriasis. De afgelopen vijftien jaar is het aantal patiënten met deze huidaandoeningen met circa 400.000 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers over de jaren 2001 tot met 2017 van het CBS en Huidpatiënten Nederland.