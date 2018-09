Afghaans gezin ’nieuwe Lili en Howick’

Het gezin Aslami Pajandeh werd door asielactivisten al naar voren geschoven als de ’nieuwe Lili en Howick’, om de druk op de Tweede Kamer te houden nu de twee Armeense kinderen in Nederland mogen blijven. De Afghanen zouden morgen worden uitgezet, juist op het moment dat de Tweede Kamer over het asielbeleid debatteert.

Voorlopig mag het gezin, dat al meer dan negen jaar in Nederland woont, een nieuwe procedure in Nederland voeren omdat nieuwe argumenten zijn gevonden. „Zo zijn de regels”, bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Harbers. De moeder van de drie kinderen Mohamad, Mehdi en Sadjad zou volgens Vluchtelingenwerk te verwesterd zijn geraakt in Nederland. Dat zou een succesvolle terugkeer in het streng islamitische Afghanistan in de weg staan.

Defence for Children kondigde na het tumultueuze weekend van Howick en Lili al aan dat acties werden gepland om het gedwongen vertrek van het Afghaanse gezin te verhinderen.

De familie zou vandaag om iets voor half drie in de middag op het vliegtuig naar, in eerste instantie, Dubai worden gezet. Op Twitter werd een oproep gedaan aan reizigers van KLM-vlucht KL427 vanaf Schiphol om te weigeren te gaan zitten en te gaan staan. In dat geval zou het toestel uit oogpunt van veiligheid niet kunnen vertrekken. Pas als de drie broers naar buiten worden gelaten, zouden de andere passagiers alsnog kunnen gaan zitten. Op deze manier werd onlangs in Zweden een uitzetting verhinderd, ook van een Afghaan.

Defence for Children steunt de nieuwe aanvraag. „Er zijn soortgelijke zaken waarin Afghaanse meisjes risico lopen”, zegt de woordvoerster. „Het wordt soms toegekend, soms ook niet.”