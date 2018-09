Hermina de Vries Ⓒ Corne van der Stelt

Bijna de helft van de Nederlanders is, volgens de ’body mass index’ (BMI) althans, te dik. Maar dat is voor niet iedereen een probleem. Sterker nog: door ’body positivity’ staan onconventionele lichamen steeds meer in een positief daglicht. „Ik ben liever fit en gezond dan perfect op gewicht.”