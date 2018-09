Marjolein Hurkmans Ⓒ TLG

65% van de mensen is tevreden met zijn of haar gewicht. En dat terwijl volgens de cijfers bijna de helft van de Nederlanders in meer of mindere mate overgewicht heeft. Best een goed teken eigenlijk; dat we ons er niet onder laten krijgen door een cijfertje dat de weegschaal aangeeft. We kunnen nou eenmaal niet allemaal size zero hebben.