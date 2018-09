Kabinet pakt leningen webwinkels aan

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat minister Hoekstra (Financiën) vandaag naar de Kamer stuurt. Hij noemt de uitkomsten daarvan ’zorgelijk’.

Het roer moet om van Hoekstra. Dit soort leningen zijn volgens hem niet vanzelfsprekend en de branche mag niet doen alsof dat wel het geval is. Het percentage betalingsachterstanden in deze markt, dat nu op 34 staat, moet hoe dan ook naar beneden van de CDA-minister. Als de sector zelf niet succesvol ingrijpt, zal het kabinet maatregelen onderzoeken, waarschuwt Hoekstra de bedrijven.

De bewindsman wil dat postorderbedrijven en webwinkels die klanten krediet verstrekken terughoudender worden met het aanbieden van die leningen. Verder moeten ze klanten niet meer stimuleren te kiezen voor een hoger leenbedrag of een langere looptijd. Op de sites van bedrijven moet bovendien duidelijker worden vermeld dat er sprake is van een lening als er bijvoorbeeld op de pof wordt gekocht.

"Een snelle aankoop inclusief lening is zo gedaan"

„Dit kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen”, zegt Hoekstra. Meer dan een half miljoen mensen staan nu geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) vanwege een betalingsachterstand over een zogeheten consumptief krediet. Hij zegt bezorgd te zijn over de hoge rentes in combinatie met lange looptijden.

Consumenten worden in de toekomst ook op een andere manier gewaarschuwd voor leningen. De huidige slogan ’Let op! Geld lenen kost geld’ blijkt te weinig impact te hebben. Hoekstra gaat op zoek naar een nieuwe waarschuwing.

Meer dan de helft van de Nederlanders (54 procent) heeft een zogenoemd consumptief kredietproduct. Dat kan iets zijn wat op de pof is gekocht, maar er valt meer onder die term, zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet of creditcard. Het blijkt dat mensen in financiële problemen veel stress ervaren en dat ze daardoor eerder een impulsieve aankoop op krediet kunnen doen. Dat wordt online ook nog eens steeds makkelijker gemaakt. Een snelle aankoop inclusief lening is zo gedaan.