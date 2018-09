Familie Cruijff geeft het op

Een straat benoemen naar de twee jaar geleden overleden Johan Cruijff is tot op heden een debacle. Na veel commotie en protesten van de bewoners viel het Stadionplein af en inmiddels is Betondorp eveneens verleden tijd. De Commissie Naamswijziging Openbare Ruimten (CNOR) heeft over deze laatste wijk negatief geadviseerd, net zoals over de Middenweg.

Het college geeft het intussen niet op. Burgemeester en wethouders blijven zoeken naar een geschikte plek. Er zijn nu in ieder geval nauwe richtlijnen door de gemeente vastgesteld waar een plein, straat of weg aan moet voldoen om de naam van Johan Cruijff te dragen: ’Het moet een plek zijn waar Amsterdammers regelmatig komen, die recht doet aan de status van Johan Cruijff. De locatie moet een connectie hebben met de voetballer, met zijn persoonlijkheid en met zijn carrière’.

"We zijn blij dat de Arena nu naar Johan is vernoemd"

Volgens burgemeester Femke Halsema zal met zorg gezocht worden. Vanaf het begin moeten bewoners betrokken zijn. De plek moet eveneens Cruijff eer aandoen als voetballer, trainer en om zijn maatschappelijke verdiensten. Wethouder Rutger Groot Wassink is aangewezen om de geschikte locatie te vinden.

Bekijk ook: Amsterdamse Stadionplein wordt Johan Cruijffplein

Bekijk ook: Commissie gaf negatief advies over Johan Cruijffplein

Carole Thate, woordvoerder van de familie Cruijff, en ’bewaakster’ van de hele legacy van Cruijff, heeft inmiddels ook contact met de gemeente gehad. „Men heeft excuus aangeboden voor het hele traject rond de naamsverandering. Er wordt gesproken over administratieve fouten. Natuurlijk was de familie teleurgesteld dat het Stadionplein niet door ging, maar we willen een dergelijke naamswijziging zeker niet op de spits drijven. We zijn blij dat de Arena nu naar Johan is vernoemd.”

Thate vervolgt: „We gaan binnenkort, wanneer weet ik nog niet, nogmaals met de gemeente om de tafel om te kijken wat voor mogelijkheden er eventueel nog over blijven. Wij hebben in ieder geval absoluut geen haast.”