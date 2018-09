Trump waarschuwt voor orkaan Florence: ’Hij gaat een hele grote worden’

Trump heeft alle vertrouwen in een goede afloop, hoewel er kort geleden een storm van kritiek was op het optreden van de president en FEMA in het rampenjaar 2017. Orkaan Maria eiste op Puerto Rico duizenden levens en orkaan Harvey zette de miljoenenstad Houston onder water. Volgens een eerder deze maand gepubliceerd onderzoeksrapport faalde FEMA in het verzorgen van voldoende huisvesting voor slachtoffers, zorgde de dienst onvoldoende voor financiële hulp en deed zij te weinig om fraude te voorkomen.

De president en FEMA gingen dinsdag voorbij aan de harde conclusies in het onderzoeksrapport. ,,Puerto Rico was een ongelofelijk miskend succes'', aldus Trump. Hij kreeg bijval van FEMA-baas Jeff Byard. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het antwoord in 2017 goed was en ik heb er vertrouwen in dat het deze keer ook zo is.'' Wel waarschuwde hij dat dit niet een gewone storm is ,,waar we in een paar dagen van herstellen. We bereiden ons voor op verwoesting.''

Orkaan Maria

Trump heeft forse kritiek gekregen op zijn uitspraken over het ,,ongelofelijk miskend succes" van de hulpverlening na de orkaan Maria op Puerto Rico. Trump had ondanks de harde conclusies in een onderzoeksrapport de Amerikaanse hulpverlening van rampenbestrijdingsdienst FEMA geprezen als ,,geweldige klus".

De gouverneur van Puerto Rico reageerde zuinigjes op de opmerking. ,,Geen enkele relatie tussen een kolonie en een federale overheid kan ooit als succesvol worden omschreven, omdat de inwoners van Puerto Rico enkele rechten ontberen die onze mede-Amerikanen wel genieten."

De burgemeester van de hoofdstad San Juan, Carmen Yulin Cruz, zei dat de opmerking van Trump een belediging bovenop alle schade is. ,,Als hij denkt dat de dood van 3000 mensen een succes. God sta ons bij dan."