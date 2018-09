Tweede Kamer zwaait Jeanine Hennis uit: ’Het valt me zwaarder dan verwacht’

„Het Binnenhof verlaten valt me zwaarder dan verwacht”, schrijft Hennis in een afscheidsbrief aan haar collega-parlementariërs.

Kamervoorzitter Khadija Arib zwaaide Hennis uit met een speech. Ze zal de VVD-politica blijven herinneren als ’ontspannen en toegankelijk’, zei ze. „Jammer dat we daar in de Kamer niet langer van kunnen profiteren.”

Arib kon in haar speech niet verbloemen dat ze zich stoort aan alweer een vroegtijdig vertrek van een Kamerlid. „Het is geen geheim dat ik dat ontzettend jammer vind.” Ze wees er fijntjes op dat Hennis bij de afgelopen verkiezingen 150.000 voorkeurstemmen kreeg, daarmee insinuerend dat die in de kou staan nu ze aftaait.

De politieke loopbaan van Hennis begon in 2002 achter de schermen in Amsterdam, als politiek assistent van een van de toenmalige wethouders. Twee jaar later wisselde ze de gemeentelijke politiek in voor de Europese. Voor haar VVD was ze van 2004 tot 2010 lid van het Europees Parlement. Daar speelde ze zich in de kijker binnen de partij en na zes jaar Brussel maakte ze de overstap naar de Tweede Kamer.

Na twee jaar in de Kamer trad Hennis in 2012 toe tot het kabinet-Rutte II, als minister van Defensie. Een ongeval bij de krijgsmacht in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen, kostte haar uiteindelijk de kop. Nadat uit onderzoek was gebleken dat de veiligheid in Mali niet op orde was, trok Hennis als politiek eindverantwoordelijke haar conclusie. Begin oktober 2017, luttele weken voordat kabinet Rutte III aantrad, stapte ze op.

Hennis staat te boek als een van de laatste overgebleven vertrouwelingen van Rutte. De meeste anderen - onder wie Ivo Opstelten, Halbe Zijlstra en Edith Schippers - ruimden eerder om uiteenlopende redenen het veld.