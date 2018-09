‘Zelfmoord tbs’er is breder probleem’

Dat zegt de advocaat Job Knoester, die de man sinds kort bijstaat. Volgens bronnen in de kliniek gaat het om een man die in 2005 tbs kreeg opgelegd voor een reeks berovingen in Friesland. Knoester bevestigt dat het om deze man gaat, maar wil niets zeggen over zijn achtergrond. „Het waren in ieder geval relatief lichte vergrijpen. Geen levensdelicten of een ernstige zedenzaak. Ik heb het idee dat de man simpelweg te lang is behandeld.”

Knoester is een van de bekendste ’tbs-advocaten’ en zijn kantoor staat 15 procent van de tbs-populatie in de klinieken bij. Hij maakt zich zorgen over de de zelfdoding omdat die volgens hem past binnen een trend.

„Ik heb opvallend veel cliënten die aangeven een einde te willen maken aan hun leven. Ze hebben het gevoel dat er te weinig om hen bekommerd wordt. Dat past binnen de signalen vanuit personeel in de klinieken dat er door bezuinigingen en werkdruk minder tijd is voor de patiënten”, zegt Knoester.

Er zijn de laatste tijd veel incidenten rond tbs’ers geweest. Vorige week nog nam een bewoner van de Pompekliniek in Nijmegen de benen tijdens onbegeleid verlof. In een ronduit alarmerend rapport van GGZ Nederland in juni is gewaarschuwd voor onveilige situaties die zijn ontstaan.

De grens in maximale belastbaarheid van de sector is overschreden en medewerkers en patiënten lijden onder de druk. De opstellers waarschuwen voor toename van het aantal incidenten binnen en buiten de klinieken door inschattingsfouten als gevolg van werkdruk en onvoldoende gekwalificeerd personeel.

De advocaat benadrukt dat het niet bedoeling mag zijn dat tbs’ers zichzelf binnen de kliniek van het leven beroven. „Maar je kunt het natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als iemand het wil is het lastig om tegen te houden.” De Rooyse Wissel is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de man is overleden.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.