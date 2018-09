Hongarije op EU-strafbank

Hongarije is onder vuur komen te liggen omdat volgens de meerderheid van het Parlement de democratische rechtsstaat wordt uitgehold. De bal ligt nu bij de lidstaten. Het Parlement vraagt nu om een zogeheten artikel 7-procedure tegen het land op te starten. Dit is de zwaarst mogelijke sanctie die een land kan treffen en kan er uiteindelijk op uitdraaien dat een land zijn stemrecht verliest.

De stap is uniek. Nog nooit eerder vroeg het Europees Parlement op deze manier om een eigen EU-lidstaat te straffen. De Europese Commissie begon op eigen initiatief wel eerder al een soortgelijke strafexpeditie tegen Polen dat ook in het verdomhoekje zit wegens onder andere het muilkorven van de vrije pers en het ontslaan van rechters.

Sargentini had een tweederde meerderheid nodig en haalde dat vanwege de steun van voldoende christendemocraten. In deze EVP-fractie zit ook Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Orbán.

De fractie stemde verdeeld, maar uiteindelijk waren er genoeg die de oversteek waagden. Fractievoorzitter van de EVP Manfred Weber had aangekondigd Sargentini’s rapport te zullen steunen, wat een belangrijk signaal was. Het CDA had al aangekondigd het rapport te zullen steunen.

Uiteindelijk stemden 448 Europarlementariërs voor, stemden 197 tegen en waren er 48 onthoudingen.