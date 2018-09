Roken, waardoor een meubelstuk vlam vat, is belangrijkste brandoorzaak

Zes op de tien fatale woningbranden zijn veroorzaakt door menselijk handelen. Ⓒ ANP XTRA

ARNHEM - Van de mensen die de afgelopen tien jaar zijn omgekomen door brand in huis zijn de meeste ouderen. In totaal kwamen in die tien jaar 311 mensen om bij 287 woningbranden. Van de omgekomen mannelijke slachtoffers is een derde 65 jaar of ouder en van de vrouwelijke slachtoffers is dat ruim de helft.