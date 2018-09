De Luxemburger spreekt woensdagochtend zijn jaarlijkse ‘troonrede’, naar voorbeeld van de Amerikaanse president, uit in het Europees Parlement. Het is daarmee de aftrap van het nieuwe politieke seizoen, dat in het teken zal staan van de Europese Verkiezingen van mei volgend jaar.

Kustwacht

Volgens uitgelekte plannen wil Juncker dat er in 2020 een 10.000 man sterke Europese kustwacht is opgericht. Daarmee moet de ongewenste migratie richting EU-grondgebied ingedamd worden. Maar ook het terugsturen van afgewezen asielzoekers naar hun landen van herkomst moet sneller gaan.

Migratie blijft hoofdpijndossier nummer één voor de EU. Door onenigheid over de herverdeling van migranten zit een hervorming van de asielregels muurvast. Italië, waar veel migranten aankomen, eist solidariteit van de rest maar verder dan wat knip- en plakwerk in afwachting van een tot nog toe onmogelijk gebleken echte aanpassing, komt de Europese Commissie niet.

Volg de speech van Juncker vanaf 9 uur hier live op video:

En onze verslaggever Ruud Mikkers twittert mee!

In juni spraken de regeringsleiders op een top af dat er ‘ontschepingsplatforms’ in Noord-Afrika moeten komen, waar onderschepte migranten terecht moeten komen. Maar er is in landen in de regio nog weinig animo voor dergelijke kampen en het is de vraag of ze er door allerlei praktische problemen überhaupt zullen komen.

Lees verder onder de foto

In zijn laatste State of the Union zal de huidige voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker de nadruk leggen op het beteugelen van de migratiestromen. Naar verluidt wil hij een grensmacht van meer dan 10.000 man inzetten. Ⓒ REUTERS

Juncker wil ook inzetten op economische ontwikkeling van Afrika. Daardoor zullen uiteindelijk minder Afrikanen de druk voelen op gammele bootjes richting Europa te reizen.

Juncker zal waarschijnlijk ook ingaan op de (grotere) rol in de wereld die Europa moet spelen. Het handelsconflict met de VS is ingedamd, maar zeker nog niet uit de wereld. Overduidelijk is dat de relatie met Washington onder president Trump ernstig is bekoeld. Veel Brusselse maar ook nationale Europese politici hebben de afweging gemaakt dat de EU daarom sowieso een onafhankelijker koers moet varen.