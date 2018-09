Prijsvechter wil Saudische vrouwen als copiloot

Prijsvechter Flynas, die voorheen Nas Air heette, beschikt over een vloot van dertig vliegtuigen. Die vliegen op tientallen binnenlandse- en buitenlandse bestemmingen. Het bedrijf zegt Saudische vrouwen in staat te willen stellen een grotere rol te spelen in het ondersteunen van de economie van het islamitische koninkrijk.

Saudische vrouwen mogen sinds juni ook achter het stuur van auto's kruipen. Zij waren voorheen aangewezen op mannelijke bestuurders. De drijvende kracht achter de economische en sociale hervormingen in het land is kroonprins Mohammed Bin Salman. Hij wil de economie minder afhankelijk maken van olie.