’Tijdje zonder top gaat makkelijk’

Verder dat de bank zich liever afficheert als technologiebedrijf. De rillingen liepen me over de rug. Hetzelfde scenario als schooldirecteuren die grote bouwprojecten wilden leiden. We weten allemaal hoe dat afliep. Spielerei met andermans geld en dat visionair noemen, ook nog eens zonder enig persoonlijk risico want meneer is werknemer.

Nu mag hij blijven want de beleggers zijn zo dol op hem. Hoe zit dat met die miljoenen Nederlanders die door het stallen van hun salaris al deze fratsen mogelijk maken en zelf enkel met bankkosten geconfronteerd worden. Het stinkt! Alweer een systeem, zogenaamd markt, dat te ranzig is voor woorden.

A. Kramer