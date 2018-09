Hamers laat zien dat hij een beroerd slechte mentaliteit heeft. Een beetje vent stapt zelf op in plaats van de cfo te slachtofferen. Was het niet Hamers die een aantal jaren geleden meldde dat er eens goed gekeken zou worden naar de compliance? Het is dus alleen bij kijken gebleven.

Volgens mij is een ceo uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang bij een bedrijf en niet de cfo. Waarom dan toch de cfo de wacht aanzeggen als jaren later blijkt dat je er niet in geslaagd bent om de zaken goed te regelen. Waarom niet je eigen verantwoordelijkheid nemen?

Ben Romeijn