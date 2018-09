Trots op Glennis

Glennis Grace heeft in de halve finale van America’s Got Talent in Los Angeles een staande ovatie gekregen van de jury en het publiek. Volgens de jury was zij opnieuw de beste van de avond. We mogen trots zijn dat we zo’n prachtige vrouw en nachtegaal in huis hebben. Het is pure reclame voor de muziekindustrie ’made in Holland’!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela