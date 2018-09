Monsterorkaan nadert VS: dit is waarom Florence zo extreem gevaarlijk is

De extreme regenval als gevolg van de Categorie 4-storm zal donderdag en vrijdag vermoedelijk leiden tot zware overstromingen. In grote gebieden zal de stroom vermoedelijk gedurende enkele weken uitvallen. Mogelijk neemt de kracht van de storm boven zee nog toe.

Muur van water

Niet alleen de kuststrook, waar een verwoestende muur van water verwacht wordt, krijgt het zwaar te verduren. Ook landinwaarts zullen zich overstromingen voordoen. Ruim een miljoen mensen is opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. Ook in Washington DC geldt de orkaan-noodtoestand.

Volgens experts is de storm aan de oostkust van de VS de zwaarste in decennia. Ze spreken van een ’extreem gevaarlijke monsterorkaan’. Er worden windsnelheden verwacht van 150 kilometer per uur en uitschieters van 210 kilometer per uur.

Kustbewoners spijkeren hun woningen voor de naderende orkaan Florence. Ⓒ Bloomberg

De afgelopen dagen zijn bewoners al bezig met het dichttimmeren van hun huis en het inslaan van voedselvoorraden. Bij de tankstations ontstonden lange rijen auto’s. De schade van de storm zal vermoedelijk oplopen richting 30 miljard dollar.

Unieke storm

North- en South Carolina zijn 29 jaar geleden voor het laatst getroffen door een zware storm. Orkaan Hugo richtte destijds een miljardenschade aan. De regio is minder ’gewend’ aan orkanen dan enkele zuidelijke staten. Daarnaast wonen in het gebied maar liefst 25% meer mensen dan 29 jaar geleden. „Veel mensen in de regio hebben nog nooit zo’n storm meegemaakt.”

