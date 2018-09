Poetin: ’Skripal-verdachten’ zijn gewone burgers

Een van de twee verdachten heeft woensdag tegenover Russische media aangekondigd waarschijnlijk komende week een verklaring af te leggen. Hij werkt naar eigen zeggen voor een farmaceutische bedrijf in Tomsk, berichtte televisiezender Rossiya-24.

De Britse autoriteiten noemen de twee Alexander Petrov en Roeslan Bosjirov, maar meldden dat dit waarschijnlijk om schuilnamen gaat. Volgens de Britse regering zijn de twee Russen onderdeel van de militaire inlichtingendienst GROe. Zij zouden begin maart hebben geprobeerd in Salisbury de voormalige Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter te vermoorden.

Zij werden in maart het slachtoffer van een aanslag met een merkwaardig zenuwgas dat ooit in de Sovjet-Unie als chemisch wapen werd ontwikkeld, novitsjok. De twee werden 4 maart bewusteloos aangetroffen in een winkelcentrum in Skripals woonplaats Salisbury. Beiden overleefden uiteindelijk deze gifaanval.

Skripal werkte bij de Russische inlichtingendienst en spioneerde voor de Britten. Hij werd in 2004 in Rusland gearresteerd en kreeg dertien jaar cel wegens hoogverraad. In 2010 werd hij in een spionnenruil vrijgelaten en vestigde hij zich in Engeland. Volgens de Russische regering slaat de beschuldiging dat het Kremlin achter de aanslag zou zitten, nergens op. Rusland heeft geen enkel belang bij deze bizarre aanslag die drie maanden voor het WK in Rusland werd gepleegd.