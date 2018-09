Echtpaar in luxe resort Hurghada dood door ’landbouwgif’

John en Susan Cooper kwamen drie weken geleden onder mysterieuze omstandigheden om in het Steigenberger Aqua Magic aan de Rode Zee in Egypte.

De dochter van het stel, die met haar drie kinderen ook in het hotel verbleef, heeft vanaf dag één aangedrongen op een goed onderzoek door Thomas Cook, de reisorganisatie die het resort onder meer aanbiedt. Volgens Kelly hadden haar ouders de nacht voor hun dood geklaagd over een ’raar luchtje’ in de kamer.

De Egyptische autoriteiten verklaarden direct dat de twee aan een hartaanval waren overleden en dat dat ’gezien hun leeftijd’ (64 en 69) ’normaal’ was.

Evacueren

De Engelse touroperator besloot na een eerste onderzoek alle 300 eigen klanten uit het vijf sterren hotel te evacueren.

Dochter Kelly zei bij ITV dat de eigenaren van Steinberger alles geprobeerd hebben om de sporen te wissen. Vlak voordat kamer 5106 waar het Engelse echtpaar stierf werd afgesloten door de politie, ging er nog even een schoonmaakploeg door het gebouw.

Gif

Nu blijkt dat kort voordat het stel de kamer betrok, een naastliggende ruimte was gereinigd met sterk insecticide, zo onthult de Mail. Het zou gaan om Lambda-cyhalothrin 5 %, aldus de krant. De dampen van het gewasbeschermingsmiddel zijn waarschijnlijk via het systeemplafond in de kamer van de Coopers terechtgekomen. Een woordvoerder van de universiteit van Hertfordshire zegt tegen de Times dat het voor mensen ’zeer giftig’ kan zijn.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO schreef eerder over het gebruikte spul dat je er hoofdpijn van kan krijgen en misselijk van kan worden. Bij een overdosis van het gewasbeschermingsmiddel krijg je stuiptrekkingen en krampaanvallen.

Vrijgegeven

Na lang onderzoek zijn de stoffelijke overschotten nu vrijgegeven voor vervoer naar Engeland. Daar zal opnieuw onderzoek worden gedaan naar de doodsoorzaak.

Volgens de Daily Mail hebben inmiddels tweehonderd mensen een klacht ingediend tegen het hotel.

Thomas Cook deed eigen onderzoek en concludeerde dat er sprake was van veel poepbacteriën in het eten en de lucht. De Coopers zouden echter aan iets anders zijn overleden, aldus de reisorganisatie.

