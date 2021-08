Premium Het beste van De Telegraaf

Man redt ree uit het water, krijgt schop tegen edele delen als dank

Door Hans van de Ven Kopieer naar clipboard

Agenten ontfermen zich over de geredde ree. Ⓒ Politie

Trillend en bevend wordt de jonge ree langzaam weer warm. Gewikkeld in een deken en folie. Het beestje was donderdagmiddag in de Zuid-Willemsvaart terechtgekomen. Horstenaar Juul Geurts, die in een bedrijf aan het Helmondse kanaal werkt, bedacht zich geen moment en dook in het water.