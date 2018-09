Handel olifantenivoor Nederland vaak illegaal

Het IFAW heeft woensdag een nieuwe rapport over de Nederlandse handel in olifantenivoor gepubliceerd. De organisatie constateerde tussen januari en april dit jaar dat bij 1310 aanbiedingen met olifantenivoor bij fysieke veilinghuizen 88 procent niet de juiste papieren had.

Volgens de Europese wetgeving mag ivoor dat voor 1947 is verkregen, vrij worden verhandeld. Ivoor van tussen 1947 en 1990 kan alleen worden verkocht met een certificaat van herkomst. Na 1990 is de verkoop van ivoor sowieso illegaal.