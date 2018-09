Geroemde vinoloog Lotte Wolf (32) overleden

De veel te vroeg gestorven Lotte was wijndirecteur van het Amsterdamse vijfsterren hotel Sofitel Legend The Grand en sterrenrestaurant Bridges (*). Haar vader, die haar naar Schiphol zou brengen, vond haar. Haar vriend Bjorn van Aalst, maître bij restaurant Vermeer (*), was haar al vooruit gereisd. Zij had een paar jaar geleden een zwaar herseninfarct, dat zij grotendeels te boven was gekomen.

„Lotte was een groot wijntalent. Op haar 18e ontdekte zij tijdens een wereldreis haar absolute droombaan: sommelier. Vastberaden en met een onbegrensde ambitie om deze droombaan te bemachtigen, begon zij zonder enige ervaring in de horeca. Al snel werd haar ambitie beloond en begon zij als jongste en eerste vrouwelijke sommelier in verschillende toprestaurants, zoals Fifteen van Jamie Oliver en het Haagse Seinpost. Op haar 23e ontdekte Sergio Herman haar en begon zij bij Oud Sluis (***)”, stelde The Grand gisteren.

Na vervolgens restaurantmanager bij Pure C (*) geweest te zijn en de wijnkaart van The Jane (**) samengesteld te hebben, kwam Lotte in 2015 bij restaurant Bridges in Amsterdam terecht.

Lotte had mogelijk een nog grotere passie, namelijk zelf wijn maken. Dit begon met een champagne voor Jerôme Dehours en twee wijnen via Gayda Languedoc. Totdat haar grote passie haar naar Zuid-Afrika bracht. In het Swartland maakte Lotte haar eigen wijn onder haar eigen label ’Lotte Wolf: Touch of Dutch’. Dit voorjaar presenteerde zij haar eerste drie wijnen, die onmiddellijk bejubeld werden door de vakpers en kenners. In de NCRV documentaire ’De Nieuwe Garde’ zei zij begin dit jaar dat het haar grote droom was om in haar eigen wijnbar haar eigen wijn te mogen schenken. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.