Spullen verdwenen Kamphuis gevonden

Gisteravond rond 19 uur meldde de visser zich bij de politie. Inmiddels is vastgesteld dat de gevonden spullen van de verdwenen Kamphuis zijn. Om wat voor spullen het gaat, wil de politie in belang van het onderzoek niet zeggen.

De bezittingen van Kamphuis dreven in zee bij Kvænflåget, een heuvel tussen de plaatsen Fauske en Rognan, oostelijk van Bodø. De politie meldt aanwijzingen te hebben dat de 47-jarige Kamphuis op de dag van zijn verdwijning, 20 augustus, ’s middags omstreeks 16 uur de trein heeft genomen van Bodø naar Rognan, waar hij anderhalf uur later aankwam. Er is gisteravond nog een zoektocht gehouden naar Kamphuis in de buurt van de gevonden spullen. Dat heeft nog niets concreets opgeleverd.

De internationaal bekende cybersecurity-expert Arjen Kamphuis verdween op 20 augustus plotseling tijdens een vakantie in het noorden van Noorwegen. Het is niet duidelijk hoe de gevonden spullen zich verhouden tot een eerder spoor. Tien dagen na de verdwijning van Kamphuis werd 1700 kilometer zuidelijker, even buiten Stavanger, de mobiele telefoon van Kamphuis aangezet en de simkaarten vervangen door een Duits exemplaar.