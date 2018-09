Vluchteling wint binnen een half jaar twee keer de loterij

In april viel hij voor het eerst in de prijzen en won hij twee miljoen Canadese dollar, omgerekend 1,3 miljoen euro). In augustus won hij opnieuw en mocht hij hetzelfde bedrag in zijn zak steken.

De man heeft inmiddels een huis gekocht in de Canadese stad Winnipeg. Ook wil hij een eigen bedrijf starten; een wasstraat of tankstation lijkt hem een mooie zaak. Ook heeft hij plannen om te gaan studeren: „Ik wil graag mijn Engels verbeteren”, verklaart de geluksvogel in een persbericht dat werd gepubliceerd door de Canadese nationale loterij.