Vrouw die mishandeling filmt zelf mishandeld

AMSTERDAM - De politie onderzoekt de mishandeling van een jonge vrouw in Amsterdam. Haar kaak is op meerdere plaatsen gebroken en ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze is geslagen nadat zij foto’s had gemaakt van twee mannen die een andere vrouw lastigvielen en schopten. Een en ander speelde zich maandagavond rond 18.30 uur af in de buurt van de Orteliusstraat en de Postjesweg.