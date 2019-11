Duitsers geven Trump stuk Berlijnse Muur

„Dertig jaar geleden hielpen de Amerikanen ons na de val van de Muur met de Duitse eenwording”, vertelt Husemann in Berlijn. „Wij zijn hen eeuwig dankbaar”, aldus de voorzitter van de ’offene Gesellschaft’. Presidenten als John F. Kennedy en Ronald Reagan streden voor de vrijheid en tegen de Muur.

Maar de ’guerrilla-actie’ van Duitse marketingmensen in de Amerikaanse hoofdstad is ook een protest tegen het hermetisch dichttimmeren van landen. Het is onzeker of president Trump het bijzondere geschenk, dat vandaag op straat bij het Witte Huis werd geplaatst, persoonlijk aanneemt.

„Het stuk originele Muur weegt een paar duizend kilo. Het is met een vrachtwagen afgehaald, per luchttransport naar Amerika gebracht, en daar hebben we het stuk Muur met een oplegger direct naar het Witte Huis gereden”, aldus Husemann.

’Dit is een origineel stuk van de Berlin Wall’, staat op het monument. ’Zeker 28 jaar lang verdeelde het Oost en West, families en vrienden.’ Niet alleen in Berlijn en Duitsland, maar in de hele wereld. ’Te veel mensen stierven terwijl ze erlangs probeerden te vluchten.’