Steun aan rebellen direct al twistpunt bij de rechter

Youssef C. en Iliass J. uit Amsterdam zijn uit Turkije teruggevlogen naar Nederland, begeleid door de marechaussee. Het tweetal wordt ervan verdacht dat ze lid zijn geweest van verschillende jihadistische groepen in dat land.

Youssef C. is in 2013, helemaal aan het begin van de Syrië-oorlog, naar dat land afgereisd om te strijden tegen dictator Assad. Hij maakte deel uit van de groepen Ahrar al-Sham en Jund al-Aqsa. Die horen volgens de officier van justitie niet tot de 22 rebellengroepen die door Nederland zijn gespekt met auto’s of uniformen. Beide organisaties zijn volgens justitie wel degelijk aan te merken als terreurgroepen die de stichting van een kalifaat nastreven.

Kalifaat

Advocaat André Seebregts meent dat Nederland Ahrar al-Sham mogelijk als een ‘gematigde’ club ziet, die het oorlogsrecht respecteert en een ‘inclusieve’ staatsvorm nastreeft in plaats van een islamitisch kalifaat. Volgens hem is het van groot belang om uit te zoeken of de groep de mensenrechten schond of niet. ,,Er zijn nogal wat ontwikkelingen gaande op dit gebied op het moment.’’

De zitting van vandaag is de eerste gelegenheid waarbij advocaten vol kunnen inzetten op de Nederlandse steun aan Syrische rebellen. Ze zien nieuwe mogelijkheden om Syriëgangers vrij te pleiten. Advocaat en hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops vraagt zich af of vervolging überhaupt nog mogelijk is als de Nederlandse Staat zich schuldig heeft gemaakt aan datgene waar de burger van verdacht wordt. Die kwestie gaat met name spelen bij strijders die zich niet bij IS of al-Qaeda aansloten, maar bij een van de tientallen andere splintergroepen.

Officier van justitie Haneveld stelt dat het voor het OM niet uitmaakt of bepaalde rebellengroepen wel of geen steun hebben gekregen van de regering. De strijders blijven strafbaar.

Deze woensdag staan nog meer jihadverdachten voor de rechter. Twee asielzoekers worden ervan verdacht dat ze lid zijn geweest van Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van al-Qaeda. Ook in deze zaak bepleit advocaat Landman dat de onthullingen over de steun aan rebellen de zaak op losse schroeven zetten. De officier van justitie vindt de suggestie onzin dat al-Qaeda ’gematigd’ zou zijn.

Over drie weken begint een rechtszaak tegen een Nederlandse Syriëganger die een bijdrage heeft geleverd aan de strijd van Jabhat al-Shamiya, een ‘gematigde’ groep waarvan vaststaat dat het auto’s en uniformen heeft gekregen van Nederland.