Kamer neemt afstand van bedreigingen Harbers

„Ik heb afgelopen periode geknokt met en tegen de VVD”, zo verwees PvdA-Kamerlid Kuiken naar de deelname van haar partij aan het vorige kabinet met de VVD. „Maar dan doen we met woorden. Ik wil iedereen oproepen: hou het netjes.”

„Verwerpelijk en onacceptabel”, noemde VVD-Kamerlid Azmani de bedreigingen tegen Harbers om hem te dwingen af te zien van de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick naar Armenië.

„Walgelijk”, vond SP-Kamerlid Van Dijk. „Bedreigingen brengen de zaak niet verder en zijn alleen maar contra-productief.” De ’zaak’ is volgens Van Dijk: een ruimere toelating van kinderen van wie het asielverzoek is afgewezen, maar die al lang in Nederland zijn.

Ook GroenLinks keurde de bedreigingen fel af. Kamerlid Van Ojik wees erop dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om soms van wetten af te wijken diens positie kwetsbaar maakt. „Walgelijk dat zo’n bevoegdheid – ik begrijp dat er sprake is van een patroon – gepaard gaat met zulke onwettige acties.”

Denk-Kamerlid Azarkan: „Mijn fractie keurt dergelijke bedreigingen te zeerste af. Niet doen, hoe erg je ook met deze kinderen bent begaan.”

Humeur

Kamerlid Van Kooten-Arissen (Dieren) leek zich te verslikken in haar beschuldiging dat de toelating van asielkinderen afhankelijk is van het ’humeur’ van de staatssecretaris, een opmerking die Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Bisschop (SGP) in het verkeerde keelgat schoot. „Dit is een beschuldiging van willekeur”, zei Bisschop. Van Kooten stamelde dat ze haar opmerking ’niet beledigend’ had bedoeld.

Het CDA zette ook een boom op over bedreigingen richting de politie toen ze hulp vroeg bij het zoeken naar de kinderen. „Het heeft me verdriet gedaan dat als politie zegt: we maken ons zorgen, we moeten ze vinden’, dat het wordt neergezet als klopjacht. We mogen nooit uitvoerende diensten een verwijt maken.”

Staatssecretaris Harbers sloot zich daarbij aan. Hij roemde ook het werk van medewerkers van de IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek en het COA. „Zij doen elke dag moeilijk werk met tal van dilemma’s. We staan achter mensen in de uitvoering.”