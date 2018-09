CDA vreest precedent na Lili en Howick

De kinderen zouden worden uitgzet naar een veilig land, „waar voor de personen die worden uitgezet heel veel is geregeld. Er zijn situaties die veel minder florissant zijn. Waar staatssecretaris met middelen veel minder heeft kunnen betekenen.”

Van Toorenburg verdedigde zich voor het feit dat ze zich afgelopen weekend niet had laten horen over de ontknoping in de zaak van Lili en Howick, die op de dag van uitzetting onderdoken en daarop toch mochten blijven. „We mogen de discretionaire bevoegdheid niet bevuilen met partijpolitiek”, verklaarde ze.

Kritiek op Rutte

Het CDA-Kamerlid hekelde de manier waarop premier Rutte zich in het debat had gemengd. „Het helpt niet als de minister-president zegt: we moeten soms hard zijn.”

Met die woorden verdedigde Rutte afgelopen vrijdag de uitzetting naar Armenië die toen nog ophanden was. Later die dag ontvluchtten de in Nederland opgegroeide Lili en Howick hun opvangadres, riep de politie op naar hen uit te kijken en stak er een storm van verontwaardiging op. Een dag later bedacht Harbers zich en besloot hij dat de kinderen toch mogen blijven.

Op de precieze redenen wilde Harbers tijdens het Kamerdebat niet ingaan, anders dan dat er ’actuele ontwikkelingen’ waren waardoor de ’veiligheid en het welzijn’ van de kinderen in het geding was. „Het was een unieke situatie.”

Onderzoek

De VVD-bewindsman heeft inmiddels twee onderzoeken aangekondigd. Het eerste is een evaluatie van de (mislukte) uitzetting en de instanties die erbij betrokken waren. Een tweede onderzoek, waarvan de vraagstelling en de onderzoekers nog onbekend zijn, gaat naar de vraag waarom er zoveel asielzoekers langdurig in Nedelrand blijven hangen ndat hun asielverzoek (meermaals) is afgewezen.

PVV-Kamerlid Fritsma noemde dat laatste onderzoek een ’politieke truc’ om een moeilijk onderwerp vooruit te schuiven. „Het is pure tijdrekkerij.”

