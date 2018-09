Eisen tot negen jaar cel voor mislukte helikopterkaping: ’Niemand handelde in opwelling’

Dat vindt het Openbaar Ministerie, dat woensdag in de rechtbank van Amsterdam tegen de drie hoofdverdachten van het waagstuk in oktober 2017 gevangenisstraffen eiste van negen jaar. De andere betrokkenen moeten als het aan het OM ligt drie tot acht jaar achter de tralies.

Het OM is geschokt door de jeugdige leeftijd, begin twintig, van een aantal verdachten, het feit dat ze niet of nauwelijks bekend waren bij justitie, en dat ze weigerden antwoord te geven op vragen van de rechtbank. ,,Dit doet vrezen voor de toekomst”, aldus de officieren van justitie.

’Uit het niets’

,,Het baart ons grote zorgen dat zulke jonge adolescenten schijnbaar uit het niets bereid en in staat zijn om mee te werken aan de uitvoering van een levensgevaarlijk en ernstig misdrijf. Geen van de verdachten handelde in een opwelling. Eenieder moet zich bewust zijn geweest van de impact en omvang van het plan.”

Het plan om Benaouf A., die een straf van 12 jaar uitzit voor moord, met een autoband van de luchtplaats van de gevangenis te takelen, werd door de politie verijdeld. Voordat de mannen met de gehuurde helikopter vanaf Kempen Airport bij Budel richting Roermond konden vertrekken, greep de politie in. Benaouf staarde vergeefs naar de lucht, zijn vrienden gingen er in gestolen auto’s vandoor. Eén van hen werd door de politie doodgeschoten tijdens de vlucht. De anderen konden worden gepakt en moesten zich deze week verantwoorden in de rechtbank.

De enige die dat daadwerkelijk deed was Alvaro G.B., de Colombiaanse helikopterpiloot die tegen betaling van 100.000 euro het waagstuk zou uitvoeren. Hij legde meerdere verklaringen af. Zijn medeverdachten deden er vooral het zwijgen toe, of kwamen niet opdagen bij hun eigen rechtszaak. Het leverde de piloot een lagere strafeis van zes jaar op. De komende dagen komt de verdediging aan het woord.

De rechtbank doet op 12 november uitspraak.