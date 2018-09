’Ook veel misbruikzaken binnen Duitse kerk’

De Duitse bisschoppenconferentie liet tienduizenden interne dossiers onder de loep nemen. Onderzoekers concludeerden dat tussen 1946 en 2014 bijna 3680 gevallen van seksueel wangedrag zijn genoteerd. Zo’n 1670 geestelijken zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. De meeste slachtoffers waren jongens.

De onderzoekers benadrukken dat sprake is van een voorzichtige schatting. Personeelsdossiers van geestelijken die zijn beschuldigd van misbruik, bleken in veel gevallen te zijn gemanipuleerd of vernietigd.