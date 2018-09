Spermabank biedt dubbelgangers van beroemdheden aan

Waar toekomstige ouders een donor over het algemeen selecteren op lengte, gewicht en scholing, kun je bij de spermabank in Los Angeles kiezen uit het zaad van een man die lijkt op jouw favoriete ster. Zo biedt men lookalikes van Johnny Depp, Leonardo DiCaprio en prins Harry aan, meldt The Sun.

Uniek

Momenteel zijn er ongeveer 500 tot 600 anonieme donoren bij de bank aangesloten. De California Cryobank in LA is daarmee een van de grootste spermabanken ter wereld. Het aanbod van dubbelgangers van beroemdheden is uniek. Droom je dus van een baby die lijkt op je favoriete acteur, dan zul je voorlopig nog een stukje moeten reizen.

