Kabinet moet kiezen voor zomer- of wintertijd

Ⓒ EPA

STRAATSBURG - Het kabinet moet uiterlijk in maart volgend jaar aan Brussel melden of Nederland in 2019 overschakelt op permanente zomer- of wintertijd. De Europese Commissie maakt aan het halfjaarlijkse klokverzetten in de EU een einde, zei voorzitter Jean-Claude Juncker in zijn jaarlijkse beleidstoespraak.