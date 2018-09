Gemaskerde man valt Belgische klas binnen, bedreigt leerlingen

De man droeg een masker van Salvador Dali, dat ook te zien is in de Netflix-serie ’La Casa de Papel’, toen hij de Léon Lepageschool betrad. De man is nog niet geïdentificeerd.

Etuis

De man was op de eerste verdieping toen hij een klaslokaal binnenviel en de leerlingen bedreigde. Volgens Nieuwsblad zou hij hebben gedreigd hun etuis mee te nemen.

Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch meldt „Het masker werd teruggevonden en is in beslag genomen. Het wapen werd niet aangetroffen. We weten dus nog niet of het om een echt vuurwapen ging.”

Dader nog niet gepakt

Een leraar greep uiteindelijk in en de gemaskerde indringer vertrok. Er vielen geen gewonden. „De dader wordt opgespoord, maar voorlopig is er nog niemand opgepakt”, aldus het parket.