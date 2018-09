Lees ook: ’Iemand met overgewicht prachtig noemen, vind ik bijna misdadig’

Vrouwen zouden massaal in het onderwijs en in de zorg werken en onevenredig veel onbetaalde zorgtaken op zich nemen. Als vrouwen vier uur per week meer zouden gaan werken, zou de economie een impuls krijgen van 114 miljard euro. Bij volledige gelijkstelling van mannen en vrouwen zou Nederland 221 miljard euro rijker zijn.

Lees ook: Chantal had 6 jaar hoofdpijn: ’En toen was er opeens een medicijn’

Praat mee

Wanneer vrouwen gemiddeld 31 uur per week zouden werken, zitten we op het Europees gemiddelde. Bovendien zou dit hun financiële positie een stuk sterker maken. Overigens is het zo dat als vrouwen gemiddeld 1 uur per week meer zouden gaan werken, alle tekorten in de zorg en het onderwijs zijn opgelost.

Lees ook: ’Mijn kinderen misdragen zich sinds de scheiding’

Wat vind jij? Ben je bereid om meer uren per week te gaan werken en onder welke voorwaarden? En vind je dat vrouwen gestimuleerd moeten worden om meer uren te gaan werken? Of zouden die tekorten in het onderwijs en de zorg ook opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld meer oudere werknemers in te zetten? Praat erover mee op VROUW.nl!

Praat mee: 4 uur meer werken, ben jij daartoe bereid?